Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lässt weiter offen, ob er den Weg für die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern in die Ukraine frei machen will. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos verwies er am Mittwoch erneut darauf, dass Deutschland bereits jetzt zusammen mit Grossbritannien und nach den USA zu den grössten Waffenlieferanten der von Russland angegriffenen Ukraine zähle. "Wir werden weiter ein so grosser Unterstützer bleiben", versprach er. Deutschland werde liefern, so lange es nötig sei.

18.01.2023 17:06