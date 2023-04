Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Bedeutung der Nordsee für die Produktion klimafreundlicher Energie in Europa hervorgehoben. "In ganz kurzer Zeit wird die Nordsee noch viel mehr, als wir das heute schon wissen, der wichtige Ort der Energieproduktion sein", sagte der SPD-Politiker am Montag zum Auftakt eines Treffens mehrerer Nordsee-Anrainerstaaten im belgischen Ostende.

24.04.2023 16:44