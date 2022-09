Scholz werde die chinesische Hauptstadt in naher Zukunft besuchen, und die Vorbereitungen seien bereits weit fortgeschritten, hiess es aus Regierungskreisen. Der China-Besuch stünde im Zusammenhang mit Scholz' Reise zum G20-Gipfel auf Bali Mitte November, an dem eine grosse Wirtschaftsdelegation teilnehmen wird, mit Zwischenstopps in Vietnam und Singapur, so eine der Personen.