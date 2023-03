Die Umsetzung des Klimaschutzgesetzes setze "milliardenschwere, hunderte milliardenschwere privatwirtschaftliche Investitionen" in einem Ausmass voraus, "wie wir das über viele Jahrzehnte gar nicht mehr gewohnt waren". Als Beispiele nannte Scholz Investitionen "in alles Mögliche", wie neue Erzeugungsanlagen für Windkraftanlagen auf hoher See, an Land, in das Stromnetz, in neue Produktionstechniken, Produktionsverfahren, in die Dämmung und den Neubau von Häusern sowie die Infrastruktur.