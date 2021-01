Schottische Fischer beschweren sich über Brexit-Deal bei Johnson

In einem Brandbrief an den britischen Premierminister Boris Johnson haben sich die schottischen Fischer über den Brexit-Handelspaket mit der EU beschwert. "Die Branche hat das Schlimmste von beiden Welten abbekommen", heisst es in dem am Freitag veröffentlichten Schreiben der Chefin des schottischen Fischereiverbandes SFF, Elspeth Macdonald. Der finanzielle Schaden sei immens, viele Boote blieben in den Häfen. Einige Fischer machten lieber einen grossen Umweg und landeten ihren Fang in Dänemark an, um einen fairen Preis zu erzielen.