Schottland will sich erneut juristisch mit der britischen Zentralregierung anlegen. Im Streit um ein kontroverses schottisches Gender-Gesetz, gegen das London ein Veto eingelegt hat, kündigte die schottische Ministerin Shirley-Anne Somerville am Mittwoch an, rechtliche Schritte einleiten zu wollen. Das dürfte die Spannungen zwischen Edinburgh und London weiter erhöhen.

12.04.2023 16:08