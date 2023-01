Schweden hat zum Jahreswechsel den EU-Ratsvorsitz von Tschechien übernommen. Dem skandinavischen Land kommt damit in den kommenden sechs Monaten eine gewichtige Führungs- und Vermittlerrolle in Brüssel zu. Vor allem wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und den weiterhin hohen Energiepreisen wartet kein leichter Job auf die Skandinavier - aber auch wegen des Kampfes gegen die Klimakrise mit der Vervollständigung des EU-Pakets "Fit for 55" und des Dauerzankapfels Migration.

01.01.2023 15:35