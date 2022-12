Bei der grossen Mehrheit der Bevölkerung im Ausland verfügt die Schweiz wie bereits in den vergangenen Jahren über ein sehr positives und stabiles Image. Das zeigt eine von Präsenz Schweiz in 18 Ländern in Auftrag gegebene repräsentative Bevölkerungsbefragung, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.