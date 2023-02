Das EDA bestätigte damit einen Bericht von Blick.ch. Die Schweizer Botschaft in Ankara sowie das Generalkonsulat in Istanbul seien "vorübergehend für die Öffentlichkeit" geschlossen worden. Das Aussenministerium und die Vertretungen vor Ort stünden in Kontakt mit den türkischen Behörden und den Partnerländern zur Beurteilung der Lage.