(Meldung im 2. Abschnitt nach dem Lead präzisiert: Das schwedische Generalkonsulat in Istanbul und die Botschaft in Ankara.) - Die Schweiz hat vorübergehend ihre Vertretungen in der Türkei geschlossen. Grund dafür seien "greifbare Informationen über einen drohenden Terroranschlag", teilte das Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Mittwoch mit.

01.02.2023 23:25