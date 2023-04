Das Terminal in Mailand ist nicht das erste Verlagerungsprojekt, das die Schweiz unterstützt. Wie das Bundesamt für Verkehr (BAV) am Donnerstag mitteilte, beteiligte sich der Bund bereits an Umladeterminals in Gallarate (I), Piacenza (I), Duisburg (D), Singen (D) und Antwerpen (B). Die Terminals ermöglichen das Umladen von Containern und Sattelaufliegern auf die Bahn.