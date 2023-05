Ende 2022 haben in der Schweiz und im Ausland über 2,7 Millionen Menschen eine AHV-Rente bezogen. Die Invalidenversicherung richtete an gut 450'000 Personen Leistungen aus. Ergänzungsleistungen nahmen über 340'000 Versicherte in Anspruch.

25.05.2023 11:18