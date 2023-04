Am zweitgrössten Schweizer Flughafen in Genf waren derweil je ein Flug von und nach Berlin sowie von und nach Frankfurt der Fluggesellschaften Swiss und Easyjet betroffen, wie der Flughafen auf Anfrage mitteilte. Am Basler Euroairport wurden drei von Berlin ausgehende Flüge annulliert. Flüge von und nach Hamburg waren in Basel nicht betroffen.