90 Prozent geben in einer Umfrage an, sie würden Schweizer Landwirtschaftsprodukte bevorzugen, wie das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) am Donnerstag mitteilte. Vor allem beim Kauf von Eiern, Milch und Frischmilchprodukten achten sie auf die einheimische Herkunft.