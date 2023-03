Wie die Tilo SA mit Sitz in Bellinzona TI am Donnerstag mitteilte, stiegen 14,1 Prozent mehr Personen in die Regionalzüge ein als im Jahr 2019. Es gilt als Jahr vor Beginn der Coronapandemie als Referenz. Das Unternehmen erklärt das steigende Interesse einerseits mit dem neuen Basistunnel unter dem Monte Ceneri im Tessin.