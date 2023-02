Wenige Tage vor dem ersten Jahrestag war Biden am Vormittag in Kiew eingetroffen. Die Präsidenten sprachen im Marien-Palast miteinander. Ausserdem spazierten sie ungeachtet eines Luftalarms durch die Stadt. Am Dienstag wird Biden dann in Polen erwartet, wo er auch eine Rede halten will. Russland führt seit dem 24. Februar vergangenen Jahres einen brutalen Krieg gegen die Ukraine./fko/DP/mis