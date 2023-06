Vor der geplanten Grossoffensive gegen die russische Invasion hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Moskau eine Niederlage in dem Kampf vorhergesagt. "Russland wird diesen Krieg verlieren", sagte Selenskyj. "Der Feind weiss, dass die Ukraine gewinnen wird. Sie sehen das. Sie fühlen das dank unserer Schläge, Soldaten und vor allem in der Donbass-Region", sagte der Staatschef in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft am Montag.

06.06.2023 06:33