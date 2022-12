Durch das Nein zum EWR-Beitritt am 6. Dezember 1992 sei die Schweiz "aus den Armen einer verirrten classe politique gerettet worden", sagte Blocher am Freitagabend in seiner Rede an der Veranstaltung von "Pro Schweiz" in Zürich. Die Schweiz feiere mit dem Jubiläum des EWR-Neins "den Wiedergeburtstag einer damals fast schon verlorenen Schweiz".