Die slowakischen Gesundheitsbehörden haben fast alle bisher noch im Alltag wirksamen Beschränkungen zum Schutz vor der Corona-Pandemie aufgehoben. Das Amt für öffentliche Gesundheit UVZ gab am Freitag bekannt, dass positiv auf das Coronavirus getestete Personen ab 20. März nicht mehr in Quarantäne müssen. Bisher galt eine fünftägige Quarantänepflicht nicht nur für Infizierte, sondern auch ihre engsten Kontaktpersonen. Alle mit der Pandemie in Verbindung stehenden Einreisebeschränkungen waren schon früher aufgehoben worden.

10.03.2023 20:38