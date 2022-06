Der Leitzins und der Zins auf Sichteinlagen bei der Notenbank betragen ab 17. Juni 2022 neu minus 0,25 Prozent, wie die SNB am Donnerstag mitteilte. Seit Januar 2015 betrugen die Sätze minus 0,75 Prozent. Die Nationalbank straffe die Geldpolitik, um dem gestiegenen inflationären Druck entgegenzuwirken.

Ökonomen kommentieren die geldpolitische Lagebeurteilung der SNB wie folgt:

Brian Mandt, Luzerner Kantonalbank

Und sie bewegt sich doch! Die SNB hat das Zinsruder herumgerissen und den Leitzins um 50 Basispunkte angehoben. Die Inflationsrate ist hierzulande zwar mit aktuell 2,9 Prozent im internationalen Vergleich noch moderat. Doch die Inflationsrisiken haben auch in der Schweiz zugenommen.

Daher war der Schritt nötig. Gleichzeitig kündigte die SNB weitere Zinsschritte an, um die inflationären Risiken einzudämmen. Mit dem Zinsschritt nimmt sie auch in Kauf, dass der Franken vor allem gegenüber dem Euro weiter stark bleibt oder sogar noch aufwertet. Dies dient den Schweizer Währungshütern als zusätzliches Mittel, um die importierte Inflation zu verringern.

Thomas Gitzel, VP Bank

Die SNB erhöht heute überraschend deutlich den Leitzins um 50 Basispunkte. Um Inflationsgefahren zu begegnen bedarf es eines klaren Handelns. Das ist gut so. Laut der SNB solle die straffere Geldpolitik verhindern, dass die Inflation in der Schweiz breiter auf Waren und Dienstleistungen übergreift. Weiter heisst es, nicht auszuschliessen sei, dass in absehbarer Zukunft weitere Zinserhöhungen nötig werden, um die Inflation auf mittlere Frist im Bereich der Preisstabilität zu stabilisieren. Die SNB wird also den Leitzins bei der nächsten Zinssitzung weiter erhöhen. Zum Jahresende werden die Zinsen in der Schweiz klar über der Null-Prozent-Marke liegen. Die Gnadenfrist für die Negativzinsen läuft ab.

Glückwunsch, SNB. Die Zinserhöhung ist die richtige Entscheidung. Auch wenn die eidgenössischen Währungshüter sich einer im internationalen Vergleich geringen Teuerungsrate von zuletzt 2,9 Prozent gegenübersahen, der Negativzins von 0,75 Prozent passte dazu trotzdem nicht. Es ist deshalb richtig, dass die SNB heute ein deutliches Zeichen setzte. Je schneller es mit den Leitzinsen nach oben geht, desto besser sind Inflationsgefahren unter Kontrolle zu bringen.

Bereits zum Jahresende wird in der Schweiz ein klares positives Zinsniveau zu verzeichnen sein. Auch dass die SNB vor der EZB reagiert ist richtig. Die SNB hat sich damit emanzipiert. Dies macht aber einmal mehr deutlich, wie sehr die EZB im Hintertreffen ist. Die europäischen Währungshüter fahren derzeit im Bummelzug weiter und riskieren damit die Glaubwürdigkeit ihre Geldpolitik.

(Reuters/cash)