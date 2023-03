(Ergänzt u.a. mit mehr Details zu den Resultaten) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat letztes Jahr stark unter der schwachen Entwicklung an den Finanzmärkten gelitten. Entsprechend weist sie für 2022 einen hohen Milliarden-Verlust aus. Ausschüttungen an Bund und Kantone oder in Form von Dividenden gibt es - wie allerdings bereits bekannt - keine.

06.03.2023 08:27