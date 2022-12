In einem folgenschweren Korruptionsskandal um versteckt aufgenommene Staatsschulden in Mosambik hat ein Gericht elf Angeklagte zu Gefängnis- und Geldstrafen verurteilt. Prominentester Verurteilter ist Ndambi Guebuza: Der Sohn von Ex-Präsident Armando Guebuza soll zwölf Jahre ins Gefängnis, wie das Gericht in der Hauptstadt Maputo am Mittwoch bekanntgab.

07.12.2022 22:02