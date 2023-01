Ihn störe die unehrliche Art und Weise, wie die Diskussion geführt werde, so Wermuth: "Leider ist die Landesregierung seit ein paar Jahren ein absolutes Sieb, was den Inhalt von Sitzungen angeht." Indiskretionen seien leider in Bundesbern ein alltägliches Phänomen. Alle, die behaupteten, sich dessen nicht bewusst gewesen zu sein, seien Heuchler.