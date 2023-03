Die SP-Frauen Schweiz haben an ihrer Mitgliederversammlung in Bern am Samstag das Politjahr 2023 lanciert. Im Zentrum standen die Mobilisierung für den feministischen Streik vom 14. Juni und die eidgenössischen Wahlen im Oktober. Einstimmig beschlossen die Mitglieder zudem das Referendum gegen die in der Frühlingssession verabschiedete Pensionskassenvorlage zu unterstützen.

25.03.2023 18:42