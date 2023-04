Die beiden Finanzkommissionen der Eidgenössischen Räte haben sich schon für ein Ja zu den Verpflichtungskrediten ausgesprochen. Doch auch die SVP-Bundeshausfraktion gab kürzlich bekannt, sie werde den finanziellen Garantien des Bundes nur unter Bedingungen zustimmen. Die SVP will eine verbindliche Zusicherung vom Bund, die so genannte "Too big to fail"-Bankenregelung zu verbessern.