Spanien und Marokko wollen ihre wirtschaftlichen Beziehungen unter anderem im Bereich nachhaltiger Energien vertiefen. Das vereinbarten beide Seiten am Donnerstag in Rabat bei den ersten Regierungskonsultationen in acht Jahren. Insgesamt wurden mehr als 20 bilaterale Vereinbarungen über die Zusammenarbeit in Bereichen wie Energie, Wirtschaft, Umwelt oder Flüchtlinge unterzeichnet.

02.02.2023 15:52