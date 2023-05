Der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) sieht die vom Bundesrat beschlossenen Sparvorgaben für die Branche im Budget 2024 als zeitlich nicht umsetzbar an. In einem Schreiben an das Bundesamt für Verkehr (BAV) fordert der Branchenverband deshalb eine Wiedererwägung des Entscheids, wie er am Montag mitteilte.

22.05.2023 15:38