Spekulationen über Renault beunruhigen Gewerkschaft

Spekulationen über mögliche Standortschliessungen beim Autohersteller Renault sorgen in Frankreich für Unruhe. "Das ist undenkbar", sagte der mächtige Chef der Gewerkschaft CGT, Philippe Martinez, am Mittwoch im Sender RTL . Er forderte eine veränderte Strategie für den Traditionshersteller, an dem der französische Staat zu 15 Prozent beteiligt ist.