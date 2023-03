Kremlchef Wladimir Putin hatte in der Vergangenheit immer wieder inhaftierte russische Kriminelle in den USA durch einen Austausch mit in Moskau verurteilten Amerikanern freibekommen. Sein Sprecher Peskow wollte sich zu einer solchen Möglichkeit im Fall von Gershkovich zunächst nicht äussern. Der Kremlsprecher sagte aber, dass die Korrespondenten des "Wall Street Journal" weiter in Russland arbeiten könnten, wenn sie sich an die Gesetze hielten./bal/DP/he