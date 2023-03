Die Idee eines höheren Kohäsionsbeitrags an die Europäische Union als Gegenleistung für die Teilnahme der Schweiz an EU-Forschungsprogrammen ist vom Tisch. Der Ständerat hat am Donnerstag eine Motion der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats (APK-N) abgelehnt.

16.03.2023 09:43