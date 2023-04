Die Mehrheit will Mindestvorgaben für die Kantone für Beiträge an die Prämienverbilligung, aber tiefere als der Bundesrat und Nationalrat. Die kantonalen Beiträge sollen der Entwicklung der Prämien folgen. Die Minderheit hingegen will die Autonomie der Kantone nicht einschränken und beim Nichteintreten bleiben.