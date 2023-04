In St. Gallen wird am Sonntag der Sitz des zurückgetretenen Ständerats Paul Rechsteiner (SP) neu besetzt. Esther Friedli (SVP) gilt dabei als Favoritin gegenüber Barbara Gysi von der SP. An der Innerrhoder Landsgemeinde in Appenzell stellt sich Ständerat Daniel Fässler (Mitte) zur Wiederwahl.

30.04.2023 10:34