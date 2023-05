Der 60-jährigen Mäder ist seit 2017 unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates der Schweizerischen Mobiliar Holding. Dem Verwaltungsrat der Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft gehört er seit 2013 an. Der Ökonom hat weitere Verwaltungsratsmandate inne, unter anderem bei der Schroder & Co. Bank und bei Compenswiss, dem Ausgleichsfonds AHV/IV/EO. Bis 2017 war Mäder als Finanzchef und Mitglied der Konzernleitung bei der Schweizer Börsenbetreiberin SIX Group tätig.