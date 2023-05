Weiter habe die Stellenplattform "Job-Room" der öffentlichen Arbeitsvermittlung für Arbeitgeber und Stellensuchende an Bedeutung gewonnen, schrieb das Seco am Freitag in einer Mitteilung. Dies sei insbesondere auf den Anstieg der meldepflichtigen Berufsarten im Jahr 2022 und den damit einhergehenden Anstieg der Anzahl gemeldeter Stellen zurückzuführen.