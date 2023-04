Der Tabelle von EFD und WBF ist auch zu entnehmen, dass in 4405 Fällen eine Berichtigung ohne Strafanzeige erfolgte. In 1933 Fällen bestätigte sich ein Missbrauchsverdacht nicht. 4648 Fälle sind noch in Abklärung. Die Aufstellung von EFD und WBF umfasst nur Strafanzeigen, von denen die Bürgschaftsorganisationen Kenntnis haben.