Die EU-Kommission schlägt vor, besonders heftige Preisausschläge im europäischen Grosshandel durch einen Preisdeckel einzudämmen. Das betrifft bestimmte Transaktionen am Grosshandelsplatz TTF, an den viele Lieferverträge in der EU gekoppelt sind. Anders als die Gaspreisbremse der Bundesregierung gilt der Deckel also für Grosskunden, die am TTF einkaufen, und nicht für Endverbraucher.