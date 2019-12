Seit Jahren veröffentlicht Google jeweils im Dezember die meistgesuchten Wörter und populärsten Anfragen in verschiedenen Ländern. Die Resultate interessieren die Leute jeweils brennend. Schliesslich will man ja mal kurz checken, ob man mit den selber eingegebenen Suchwörtern völlig daneben liegt - oder voll Mainstream ist.

Gehören Sie mit Ihren Suchworteingaben in der Schweiz tatsächlich zur breiten Masse? Oder finden Sie, dass die Top-Google-Suchresultate, wie Sie unten stehen, auf Sie eher befremdlich wirken? Falls ja, keine Angst. Dann müssen Sie nicht unbedingt ein Nerd sein. Das ist laut Definition die Bezeichnung "für an Spezialinteressen hängende Menschen", die mitunter an sozialen Defiziten leiden.

Denn die Schweizer Google-Anfragen bei den beliebten Kategorien "Was-Fragen" oder "Wie-Fragen" sind nicht selten schwer nachvollziehbar. Ein Beispiel: Gewonnnen bei den Schweizer "Was-Fragen" hatte 2017 wie auch 2018 die Eingabe: "Was ist Schmand?" Diese Frage schafft es im Jahr 2019 immer noch auf Platz 8. Falls Sie das immer noch nicht wissen: Schmand ist ein Sauerrahm-ähnliches Milchprodukt oder ein "stichfestes Milchprodukt aus Sahne" (google bitte hier).

Bei der jährlichen Auswertung, so erklärt Google, handelt es sich jeweils um "Trending Searches", also um die am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe des Jahres im Vergleich zum Vorjahr. Dabei werden beliebte Dauer-Anfragen wie "SBB" oder "Wetter" nicht berücksichtigt. Und natürlich: Anstössige Suchbegriffe (wie auch immer definiert) werden von den Ranglisten ferngehalten. Sonst sähen Charts unten natürlich anders aus.

Nerd oder breite Masse? Hier die beliebtesten Schweizer Suchanfragen 2019 bei Google. Und hier geht es zur vollständigen Tabellen-Übersicht.

Kategorie "Allgemeine Suchbegriffe"

1. Wimbledon (Vorjahr: WM)

2. iPhone 11

3. Notre-Dame de Paris

4. Karl Lagerfeld

5. ATP Finals

6. US Open

7. Eurovision Song Contest

8. Julen

9. Luke Perry

10. Fete des Vignerons

Kategorie "Schlagzeilen Schweiz"

1. Luca Hänni

2. Loredana

3. Roger Federer

4. Corinne Suter

5. Christian Stucki

6. Jan Oliver

7. Marionna Schlatter

8. Johanna Gampany

9. Joel Wicky

10. Guido Fluri

Kategorie "Schweizer Events"

1. Fete des Vignerons

2. Schwing- und Älperfest

3. Tour de Suisse

4. Paleo Festival

5. Züri Fäscht

6. Frauenstreik

7. Olma

8. Turnfest Aarau

9. Formel-E Bern

10. Street Parade

Kategorie "Was-Fragen"

1. Was sind Achselbärte?

2. Was macht Ingwer scharf?

3. Was tun Zeckenbiss?

4. Was tun Blasenentzündung?

5. Was ist Pfingsten?

6. Was ist Artikel 13?

7. Was tun Halsschmerzen?

8. Was ist Schmand?

9. Was ist Schwertschlepper?

10. Wespenstich was tun?

Kategorie "Wie-Fragen"

1. Wie lange Hitzewelle Schweiz 2019?

2. Wie lange Rhabarber ernten?

3. Wie breit ist die Energy Air Bühne?

4. Wie alt ist die Schweiz?

5. Wie viele Spotlights gibt es am Energy Air?

6. Wie viele Einwohner hat die Schweiz?

7. Wie wird der Sommer 2019?

8. Wie viele Menschen auf der Welt?

9. Wie alt ist Mero?

10. Wie viele Kantone hat die Schweiz?