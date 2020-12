Seit Jahren veröffentlicht Google jeweils im Dezember auf der ganzen Welt die meistgesuchten Wörter und populärsten Anfragen für das abgelaufene Jahr in verschiedenen Ländern. Da Google in vielen Ländern, so auch in der Schweiz, mit einem Marktanteil von über 90 Prozent eine monopol-ähnliche Stellung einnimmt, sind die Suchresultate repräsentativ dafür, was die Durchschnitts-User im Internet suchen.

Wenig erstaunlich: Dieses Jahr sind die diversen Ranglisten durchzogen und geprägt vom Jahrhundertereignis Coronavirus. Daher wurde von Google Schweiz - in Zürich mit rund 4000 Mitarbeitern aus 85 Nationen präsent - auch eine separate Suchabfragen-Rangliste zum Thema Coronavirus Schweiz erstellt.

Auffallend: Wie selten zuvor sind in den Google-Rankings für die Schweiz Begriffe und Anfragen mit wirtschaftlichem Bezug vorhanden. Der Verfasser dieses Artikels mag sich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass es in der Schweiz ein Börsenindex unter die Google-Benchmark "Allgemeine Suchbegriffe" geschafft hat: So steht der US-Leitindex Dow Jones Industrial auf Platz neun der meist gesuchten Begriffe 2020. Das Hin und Her an den Börsen verleitete offenbar viele Leute dazu, sich nach Aktien und Finanzmärkten zu erkundigen.

Kurzabeit hat in diesem Jahr in der Schweiz sehr viele Leute betroffen. Das Wort erscheint daher gleich zweimal in den Ranglisten von Google Schweiz. In der Kategorie "Was-Fragen" liegt es sogar an der Spitze. Mit der Skandal-Firma Wirecard taucht ein weiterer Wirtschaftsbegriff im Ranking "Schlagzeilen" auf.

Schwer nachvollziehbare Suchbegriffe gibt es 2020 in den Google-Ranglisten wegen der alles dominierenen Pandemie viel weniger. Dennoch hält sich eine "Was-Frage" auch in diesem Jahr hartnäckig in den Google-Rankings Schweiz. Sie heisst: "Was ist Schmand?" Die Frage lag in dieser Kategorie 2017 und 2018 jeweils auf Platz 1, 2019 auf Platz 8 und in diesem Jahr noch immer auf Platz 9. Verantwortliche von Google Schweiz interpretieren die Rankings jeweils nicht und gaben daher auf Anfragen gerade zu "Schmand" in der Vergangenheit keine Auskunft. Falls Sie immer noch nicht wissen, was Schmand ist: Hier die Google-Suchresultate.

Bei der jährlichen Auswertung, so Google, handelt es sich jeweils um "Trending Searches", also um die am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe des Jahres im Vergleich zum Vorjahr. Dabei werden beliebte Dauer-Anfragen wie "SBB" oder "Wetter" nicht berücksichtigt. Anstössige Suchbegriffe (wie auch immer definiert) werden von den Ranglisten ferngehalten. Ein Schelm, wer denkt, die Tabellen sähen sonst anders aus.

Hier die Resultate der meistgesuchten Begriffe und Anfragen bei Google in der Schweiz 2020:

Kategorie «Allgemeine Suchbegriffe»

1. Coronavirus Schweiz

2. US Wahlen 2020

3. Wetter morgen

4. Kobe Bryant

5. Joe Biden

6. Coop at Home

7. iPhone 12

8. Zoom

9. Dow Jones

10. PlayStation 5

Kategorie «Coronavirus»

1. Coronavirus

2. BAG

3. Coronavirus Tipps

4. Coronavirus News

5. Corona Data

6. Corona Symptome

7. BAG Liste

8. BAG Medienmitteilung

9. Bundesrat Schweiz

10. Quarantäne Liste Schweiz

Kategorie «Schlagzeilen»

1. Coronavirus

2. US Wahlen 2020

3. Zoom

4. Kim Jong Un

5. Beirut

6. Wirecard

7. Echinaforce

8. Darius Rochebin

9. Kurzarbeit Schweiz

10. Black Lives Matter

Kategorie «Persönlichkeiten Schweiz»

1. Darius Rochebin

2. Alain Berset

3. Daniel Koch

4. Erika Hess

5. Elena Miras

6. Ueli Steck

7. Marc Hirschi

8. Hausi Leutenegger

9. Andy Hug

10. Jason Brügger

Kategorie «Persönlichkeiten International»

1. Joe Biden

2. Kim Jong Un

3. Kamala Harris

4. Boris Johnson

5. Melania Trump

6. Tom Hanks

7. Laura Müller

8. Kanye West

9. Joaquin Phoenix

10. Dietmar Hopp

Kategorie «Was-Fragen»

1. Was ist Kurzarbeit?

2. Was bedeutet Notstand?

3. Was tun Wespenstich?

4. Was bedeutet Lockdown?

5. Was bedeutet Ausgangssperre Schweiz?

6. Was ist eine Pandemie?

7. Was ist Ammoniumnitrat?

8. Was ist ein Billabong?

9. Was ist Schmand?

10. Was ist Tiktok?

Kategorie «Wie-Fragen»

1. Wie viele Corona Fälle in der Schweiz?

2. Wie lange dauert Corona?

3. Wie viele Länder hat die Welt?

4. Wie ist meine IP?

5. Wie viele Einwohner hat die Schweiz?

6. Wie lange ist Corona ansteckend?

7. Wie funktioniert Twint?

8. Wie viele Wochen hat ein Jahr?

9. Coronavirus wie lange noch?

10. Wie lange dauert eine Grippe?

Kategorie «Wann-Fragen»

1. Wann öffnen die Grenzen wieder?

2. Wann ist Black Friday 2020?

3. Ab wann hat man Fieber?

4. Wann ist Halloween 2020?

5. Wann informiert der Bundesrat?

6. Wann muss ich in Quarantäne?

7. Wann ist Vollmond?

8. Ab wann kann man wieder fliegen?

9. Wann öffnen die Schulen wieder in der Schweiz?

10. Grippeimpfung 2020 ab wann?

Kategorie «Selber machen»

1. Desinfektionsmittel selber machen

2. Pizzateig selber machen

3. Hefe selber machen

4. Adventskalender selber machen

5. Joghurt selber machen

6. Pizza selber machen

7. Sushi selber machen

8. Slime selber machen

9. Hamburger selber machen

10. Gnocchi selber machen

Kategorie «Filme»

1. Platzspitzbaby

2. 365 Days

3. Parasite

4. Tenet

5. Black Panther

6. Contagion

7. Enola Holmes

8. 1917

9. Bad Boys 3

10. The Old Guard

