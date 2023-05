Südkorea hat eigenen Angaben zufolge mit einer selbst entwickelten Trägerrakete erstmals einen Satelliten für die kommerzielle Anwendung erfolgreich ins All gebracht. Die dreistufige Weltraumrakete Nuri (KSLV-2) habe planmässig am Donnerstagabend (Ortszeit) vom Naro-Raumfahrtzentrum im Süden des Landes abgehoben, teilte das Wissenschaftsministerium mit. Etwa 40 Minuten später habe der Kleinsatellit NEXTSat 2 das erste Signal an eine Forschungsstation in der Antarktis gesendet. Der Satellit soll unter anderem die kosmische Strahlung in einer erdnahen Umlaufbahn beobachten.

25.05.2023 15:57