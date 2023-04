Die Veröffentlichung mutmasslich geheimer Dokumente von US-Stellen sorgt auch in Südkorea für Unruhe. Die USA hätten ihre Bereitschaft geäussert, in dieser Angelegenheit vollständig mit seiner Regierung zusammenzuarbeiten, sagte Südkoreas Aussenminister Park Jin laut der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch vor dem aussenpolitischen Ausschuss des Parlaments. Park spielte auf Abhörvorwürfe gegen die USA an, die im Zusammenhang mit dem Datenleck aufgekommen waren und auch Südkorea betreffen.

12.04.2023 14:43