Im Bemühen um bessere Beziehungen zwischen ihren Ländern sind Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten zu Gesprächen zusammengekommen. Yoon empfing Kishida am Sonntag auf dem Gelände des Präsidialamts in Seoul mit einer Begrüssungszeremonie, wie südkoreanische Sender berichteten. Japans Regierungschef war zuvor in Begleitung seiner Frau Yuko Kishida zu einem zweitägigen Besuch eingetroffen.

07.05.2023 11:55