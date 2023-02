Im Streit zwischen London und Brüssel um Brexit-Regeln für die britische Provinz Nordirland scheint eine Einigung in greifbarer Nähe. Der britische Premierminister Rishi Sunak hielt sich am Freitag in Belfast auf, um Gespräche mit allen Parteien zu führen. Am Wochenende trifft er bei der Sicherheitskonferenz in München auf EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und andere Regierungschefs. Medienberichten zufolge könnte Sunak dann kommende Woche eine Einigung präsentieren.

17.02.2023 14:19