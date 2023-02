(Zusammenfassung mit Regierungsrats- und Landratswahlen.) - Die SVP ist im Baselbiet nun in der Oppositionsrolle. Sie hat am Sonntag ihren Sitz im Regierungsrat an die EVP verloren. Thomi Jourdan (EVP) setzte sich bei den Wahlen am Sonntag gegen Sandra Sollberger (SVP) durch. Im Landrat ist die SVP jedoch neu die stärkste Kraft auf Kosten der SP.

12.02.2023 21:11