Das System ist seit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember in Kraft. Bevor die Funktion genutzt werden kann, müssen sich Interessierte auf der Website swisspass.ch/pay registrieren. Wer volljährig ist und im Bonitätscheck als zahlungskräftig eingestuft wurde, kann die Funktion nutzen und seine Fahrkarte später per Monatsrechnung bezahlen.