Der 61-Jährige Münger arbeitete 27 Jahre lang in der Gewerkschaftsbranche, wie Syndicom am Montag mitteilte. Wie er im Communiqué zitiert wird, sieht er seine Gewerkschaft modern aufgestellt in einer starken Vertragslandschaft. Syndicom vertritt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den Bereichen Kommunikation, Informatik und Medien.