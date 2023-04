Taiwans Vizepräsident Lai Ching-te will Nachfolger von Präsidentin Tsai Ing-wen werden. Die regierende Fortschrittspartei (DPP) nominierte den 63-Jährigen am Mittwoch als Kandidaten für die Wahl im kommenden Jahr. Präsidentin Tsai Ing-wen kann nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Als möglicher Herausforderer von der chinafreundlichen Kuomintang-Partei ist der heutige Bürgermeister von Neu-Taipeh, Hou Yu-ih, im Gespräch. Dem 66-Jährigen werden die besten Chancen für eine Nominierung der Nationalpartei nachgesagt. Die Taiwaner werden am 13. Januar 2024 zur Wahl gerufen.

12.04.2023 14:13