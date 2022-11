(Meldung durchgehend ergänzt, Zusammenfassung) - Die neue Direktorin der Eidgenössischen Steuerverwaltung heisst Tamara Pfammatter. Der Bundesrat hat sie am Mittwoch ernannt. Die Juristin folgt auf Adrian Hug und tritt ihre Stelle am 1. April 2023 an.

16.11.2022 16:14