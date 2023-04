Der Kanton Tessin schliesst sein letztes Covid-19-Impfzentrum in Rivera am 1. Mai. Die Kampagne 2022/23 für die Auffrischimpfung endet damit Ende April. Am 3. April hob der Bund seine Impfempfehlung für alle Bevölkerungsgruppen auf. Andere Kantone haben ihre Zentren ebenfalls geschlossen.

07.04.2023 10:42