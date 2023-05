Auch 2023 sei für den orangen Riesen im Tessin bisher "nicht zufriedenstellend" verlaufen, sagte der Migros-Sprecher weiter. Zwar habe man in den Monaten April und Mai eine leichte Erholung verspürt, doch habe der Migros-Supermarkt in Stabio letzten Monat seine Türen für immer schliessen müssen. Stabio im Bezirk Mendrisio liegt direkt an der italienischen Grenze.