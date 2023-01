Thailand verschärft wegen der bevorstehenden Quarantäne-Lockerungen in China erneut seine Einreiseregeln. Besucher aus dem Ausland müssten in Zukunft nachweisen, dass sie mindestens zwei Mal gegen das Coronavirus geimpft sind, teilte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Donnerstag mit. Wer von Thailand aus in ein Land weiterreisen wolle, das für die Einreise einen negativen Corona-Test verlange, müsse zudem einen Nachweis über eine Krankenversicherung erbringen, hiess es. Das soll sicherstellen, dass mögliche Behandlungskosten im Falle eines positiven PCR-Tests in Thailand übernommen würden, berichtete die Zeitung "Bangkok Post".

05.01.2023 13:00